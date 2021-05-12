تصاعد المواجهات في "اللد" الإسرائيلية.. وإعلان حالة الطوارئ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، فرض حالة الطوارئ في مدينة اللد على خلفية مصادمات بين مواطنيين عرب ويهود.

وجاء القرار عقب اجتماع عقده نتنياهو مع القيادات الأمنية ووزير الأمن الداخلي ورئيس هيئة الأمن القومي.

وقال نتنياهو في تغريدة على "تويتر"، إنه : "أعلنا على الفور حالة الطوارئ الخاصة في اللد.. ستصل وحدات حرس الحدود من الضفة الغربية إلى المدن المعنية الليلة".

وأضاف:" أمرت بالعمل الجاد مع منتهكي القانون والنظام وتكثيف القوات على الأرض من أجل إعادة السلام والنظام إلى اللد وجميع أنحاء البلاد في أسرع وقت ممكن".





وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان تلقته ”الخليج 365”، إنه "عقد رئيس الوزراء نتنياهو جلسة بحضور كل من وزير الدفاع ووزير الأمن الداخلي والمفوض العام للشرطة ورئيس هيئة الأمن القومي ومدير عام رئاسة الوزراء والمستشار القانوني للحكومة والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء وذلك في أعقاب الأحداث التي جرت هذا المساء في مدينة اللد".

وشهدت مدينة اللد مواجهات عنيفة بين مواطنين عرب ويهود منذ يوم أمس الإثنين، على خلفية الأحداث بالقدس وغزة أدت إلى مقتل مواطن عربي وإصابة عدد أخر.





وقد شارك آلاف العرب الإسرائيليين، الثلاثاء، في تشييع جثمان موسى حسونه، الذي قتل مساء الإثنين، برصاص مواطن إسرائيلي خلال احتجاجات المواطنين العرب على التطورات بالقدس وغزة.

وأعقب الجنازة مواجهات عنيفة بين المواطنين العرب والشرطة الإسرائيلية.

إرسال تعزيزات شرطة حرس حدود

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي إن وزير الدفاع بيني جانتس أوعز بارسال تعزيزات من قوات حرس الحدود الى المدن المختلطة في إسرائيل، بما فيها اللد، إثر استمرار مظاهرات المواطنين العرب.

وأضافت: " عدة كتائب من حرس الحدود ستنشر قريبا في هذه المدن".





وكانت مدن وقرى سخنين وحيفا، والنّاصرة، وعكا وأبو سنان، وبسمة طبعون، ورهط، والطيرة، والطيبة، وأم الفحم، ودير الأسد، والبعنة، وطمرة، وعرعرة النقب، وباقة الغربية، ومجد الكروم، ويافا، وكفر قرع، وقلنسوة، وعرعرة، والمشهد شهدت ليلة الثلاثاء مسيرات احتجاجا على ما يجري في القدس وغزة.

وقالت الشرطة الإسرائيلي، في بيان تلقته ”الخليج 365” إنها ألقت القبض على" 26 مشتبه بالإخلال بالنظام خلال المظاهرات التي جرت في مدينة حيفا وعكا وأبو سنان و بسمة طبعون ".





وأضافت إنها تشتبه بالمعتقلين بإلقاء الحجارة وإغلاق الطرق وإلقاء زجاجات وإطلاق المفرقعات والاعتداء على أفراد الشرطة.

وتابعت: "أسفرت الأحداث عن إصابة ثلاثة أفراد شرطة بجروح طفيفة جراء إلقاء الحجارة وتلقيهم العلاج الطبي".

ومن جهة ثانية فقد أشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أن مواطنين رشقوا حافلة جنود بالحجارة على مفرق مدينة ام الفحم في شمالي البلاد.

وقالت، في بيان، إنه: "خرج بعض الجنود من الحافلة وقاموا بإطلاق النار في الهواء".

وفي حادث آخر قالت الشرطة إنها ألقت القبض على ثلاثة مشتبهين من سكان قرية جسر الزرقاء بشبهة إلقاء الحجارة.

ولفتت الشرطة إلى أنه في حادث آخر أضرم مواطنون عرب النار في مركز للشرطة الإسرائيلية ما أدى الى احتراقه بشكل كلي دون وقوع إصابات.

وذكرت أنها اعتقلت عدد من المواطنين العرب خلال مظاهرة في مدينة حيفا.