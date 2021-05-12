اختيار مارتن جريفيث لمنصب داخل الأمم المتحدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وكالة رويترز عن اختيار مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث لمنصب داخل المنظمة الدولية.

وأوضح مصدران للوكالة، أنه سيتم اختيار مارتن جريفيث منسقا للشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالمنظمة الدولية.

وامتنعت المنظمة الدولية عن التعليق وفقا للوكالة.

وسيحل جريفيث محل البريطاني مارك لوكوك الذي يشغل المنصب منذ 2017.

وفي 15 من فبراير/شباط 2018 ، وافق مجلس الأمن على تعيين مارتن جريفيث مبعوثاً أممياً خاصاُ إلى اليمن خلفاً لإسماعيل ولد الشيخ أحمد، بعد أن أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن عدم اعتراض أي من أعضاء المجلس عليه.

ويعتبر البريطاني جريفيث، مواليد 1951، واحداً من أهم الدبلوماسيين الأوروبيين وفقاً للأمم المتحدة وهو المدير التنفيذي للمعهد الأوروبي للسلام في بروكسل، ولديه خبرة واسعة في حل النزاعات والتفاوض والشؤون الانسانية.

وكان المدير المؤسس لمركز الحوار الإنساني في جنيف، والذي يتخصص في الحوار السياسي، استمر في ذلك المنصب من عام 1999 إلى عام 2010.

كما عمل في السلك الدبلوماسي البريطاني ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والمنظمة الخيرية (أنقذوا الأطفال).

وعُين مديراً للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في جنيف في عام 1994 وأصبح منسق الإغاثة الطارئة لها في نيويورك عام 1998.