ترامب يعلق على أوضاع القدس ويتهم بايدن بـ"الضعف"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الأوضاع الجارية في فلسطين وإسرائيل، متهما خلفه الرئيس جو بايدن بالضعف في دعم إسرائيل.

وقال ترامب إن بايدن لا يدعم إسرائيل بالحزم المطلوب، وذلك على خلفية أسوأ تصعيد للعنف منذ سنوات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.



وأضاف ترامب في بيان قائلا: "في عهد بايدن، أصبح العالم أكثر عنفا وأكثر انعداما للاستقرار لأن ضعف بايدن وقلّة الدعم لإسرائيل يؤديان إلى مزيد من الهجمات على حلفائنا".





وتابع: "عندما كنت في منصب الرئيس، عُرفنا برئاسة السلام، لأن أعداء إسرائيل كانوا يدركون أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بحزم وأن الردود الانتقامية ستكون سريعة إذا ما تعرّضت إسرائيل لهجوم".

ولفت إلى أنه على الولايات المتحدة أن تدعم دوما إسرائيل وأن تعلن بوضوح أنه يتعين على الفلسطينيين وقف العنف، والإرهاب والهجمات الصاروخية، وأن تعلن بوضوح أن الولايات المتحدة ستدعم دوما وبحزم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وكان ترامب قد اعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر /كانون الأول 2017. كما اعترف أيضا بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان.