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وكالة الطاقة الذرية: إيران خصبت يورانيوم بنسبة تصل إلى 63%

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وكالة الطاقة الذرية: إيران خصبت يورانيوم بنسبة تصل إلى 63%

الأربعاء 12 مايو 2021

الخليج 365

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في تقرير، الثلاثاء، إن إيران خصبت اليورانيوم بنسبة نقاء وصلت إلى 63% في منشأة نطنز، وهو ما يفوق نسبة 60% التي أعلنتها من قبل، مشيرة إلى تقلبات في مستويات التخصيب.

 

وأضافت الوكالة في التقرير الموجه إلى الدول الأعضاء: "وفقًا لإيران، حدثت تقلبات في مستويات التخصيب".

 

وقالت: "تحليل الوكالة للعينات (البيئية) المأخوذة في 22 نيسان/أبريل 2021 يظهر مستوى تخصيب يصل إلى 63%، وهو ما يتسق مع تقلبات مستويات التخصيب، التي وصفتها إيران"، دون أن تتطرق لسبب هذه التقلبات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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