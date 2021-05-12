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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكالة الطاقة الذرية: إيران خصبت يورانيوم بنسبة تصل إلى 63% والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وكالة الطاقة الذرية: إيران خصبت يورانيوم بنسبة تصل إلى 63%
الأربعاء 12 مايو 2021
الخليج 365
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في تقرير، الثلاثاء، إن إيران خصبت اليورانيوم بنسبة نقاء وصلت إلى 63% في منشأة نطنز، وهو ما يفوق نسبة 60% التي أعلنتها من قبل، مشيرة إلى تقلبات في مستويات التخصيب.
وأضافت الوكالة في التقرير الموجه إلى الدول الأعضاء: "وفقًا لإيران، حدثت تقلبات في مستويات التخصيب".
وقالت: "تحليل الوكالة للعينات (البيئية) المأخوذة في 22 نيسان/أبريل 2021 يظهر مستوى تخصيب يصل إلى 63%، وهو ما يتسق مع تقلبات مستويات التخصيب، التي وصفتها إيران"، دون أن تتطرق لسبب هذه التقلبات.