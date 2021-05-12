"صواريخ غزة" تُعلق الدراسة في 7 مدن إسرائيلية وتغلق مطار بن جوريون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صواريخ غزة تعلق الدراسة في 7 مدن إسرائيلية وتغلق مطار بن جوريون

الأربعاء 12 مايو 2021

الخليج 365

أعلنت إسرائيل، الثلاثاء، تعليق الدراسة في بعض المناطق التي تتعرض لهجمات صاروخية من قطاع غزة.



وقالت السلطات الإسرائيلية: تم تعليق الدراسة الأربعاء في العديد من مدن مركز إسرائيل بما فيها تل أبيب.

وأوضحت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي، أنه "قررت السلطات المحلية تعليق الدراسة غدا في مدن تل أبيب، ريشون لتسيون، الرملة، اللد، بتاح تيكفا، رحوفوت، وجفعاتيم".

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تعليق الدراسة في هذه المدن بسبب الصواريخ منذ سنوات عديدة.

وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت مقتل إسرائيلية وإصابة العشرات، بمن فيهم 5 خطيرة، في قصف صاروخي هو الأعنف بتاريخ إسرائيل من قطاع غزة.

وتم الإعلان عن إصابة الكثير من المنازل والحافلات والسيارات بإصابات مباشرة.

وتم الإعلان عن إغلاق مطار بن جوريون الدولي أمام حركة الطائرات.

وفي تطور غير مسبوق قالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي إن أضرارا مباشرة لحقت بمنشأة خط أنابيب النفط إيلات عسقلان.