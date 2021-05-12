اخبار العالم

إسرائيل تتوعد حماس والجهاد: "ستدفعان ثمنًا باهظًا"

0 نشر
اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إسرائيل تتوعد حماس والجهاد: "ستدفعان ثمنًا باهظًا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إسرائيل تتوعد حماس والجهاد: ستدفعان ثمنا باهظا

الأربعاء 12 مايو 2021

الخليج 365

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حماس والجهاد بـ"ثمن باهظ"، مطالبا "الإسرائيليين بالصبر والصمود".

 

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي: "اتخذنا قرارات، حماس والجهاد دفعتا الثمن وستدفعان ثمنا باهظا، وستستغرق هذه الحملة بعض الوقت".

 

وأضاف: "نواصل ضرب حماس والجهاد الإسلامي بكل قوتنا وهما ستدفعان ثمنا باهظا".

 

وتابع نتنياهو: "قمنا بقصف المقرات ونواصل الهجوم بكل قوة".

 

ومن جهته قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس: "إن الجيش الإسرائيلي سوف يقوم بعمله، وأقول لجميع الإسرائيليين: هذا هو الوقت المناسب للتصرف بمسؤولية، وأقول للعالم: لدينا الحق في التصرف، وسنفعل ذلك".

 

وأضاف: "سنعيد السلام والأمن، وسنفعل ذلك على المدى الطويل".

 

وبدوره، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي: "حماس والجهاد سيدفعان ثمنا باهظا جدا".

 

وأضاف: "ضربنا 500 هدف في غزة وسنواصل ضرب الأهداف، والوضع في غزة أصبح صعبا بفضل ضرباتنا ونحن عززنا قواتنا".

 

أما رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" نداف أرغمان، فقال: "سنستمر بالعمل ولن نتحدث كثيرا".

 

وقتل 3 إسرائيليين منذ بدء التصعيد العسكري في غزة بصواريخ الفصائل الفلسطينية، وجرح العشرات.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا