عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المسجد الأقصى خلال التراويح وتعتدي على المصلين

الأربعاء 12 مايو 2021

الخليج 365

تجددت الاشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين، الثلاثاء، بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي للمسجد الأقصى أثناء صلاة التراويح.



وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "وفا" أن قوات من الجيش الإسرائيلي اعتدت على المواطنين بشكل وحشي قرب بابي العامود والساهرة أثناء خروجهم من المسجد الأقصى بمدينة القدس، عقب أداء صلاة التراويح.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني وقوع عدد من الإصابات في باب الساهرة والعمود بعد اندلاع مواجهات مع المصلين.

وأشار الهلال الأحمر إلى أنه تعامل مع 7 إصابات بالرصاص المطاطي في منطقتي باب الساهرة وباب العامود، مبينًا أنه تم علاج الجرحى ميدانيًا.

ولفت إلى أن قوات من الشرطة اعتدت على طواقم إسعاف القدس، خلال توجههم للتعامل مع الإصابات في المسجد الأقصى، حيث تم منعهم من الدخول هناك.

وبحسب شهود عيان، فإن قوات من الشرطة الإسرائيلية أحضرت فرق الخيالة وعناصر حرس الحدود، وهاجموا المواطنين المقدسيين بشكل همجي واعتدوا عليهم بالضرب.

وأضاف شهود العيان أن سيارة المياه العادمة رشت المواطنين والمحال التجارية في شارع السلطان سليمان بشكل كبير، ما تسبب بأضرار في البضائع هناك.

وفي وقت سابق خلال الأيام الماضية، شهدت مدينة القدس أعنف مواجهات بين الشبان الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، مما أدى لوقوع مئات الإصابات بينهم إصابات خطيرة.