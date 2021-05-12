السعودية تبهج أطفال سوريا وفلسطين واليمن بكسوة العيد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نثرت السعودية الفرحة على وجوه أطفال اليمن وسوريا وفلسطين بتوزيع كسوة العيد عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي واصل توزيع زكاة الفطر وهدايا المملكة لدول العالم.

واختتم المركز أمس مشروع توزيع كسوة عيد الفطر المبارك للأطفال الأيتام من أبناء اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في عدد من المحافظات بالجمهورية اللبنانية، استفاد منه 6.548 طفلا.

وفيما سلم المركز 50 طنا من التمور هدية لجمهورية توغو، وزع 6.876 كرتونا من التمور تزن 55 طنا لدعم الأسر الأردنية المتعففة وأسر اللاجئين السوريين والفلسطينيين في الأردن،

وقام المركز بتوزيع زكاة عيد الفطر المبارك في محافظات اليمن، وعدد من المدن الباكستانية، حيث وزع 14.351 كيسا من الأرز يزن الكيس الواحد 21 كجم في مناطق العاصمة إسلام آباد، و لاهور، وفيصل آباد، وخانيوال، وساهيوال بإقليم البنجاب، ومناطق ديره إسماعيل خان، و باجور، ودير السفلى، ولاكي مروت، وتانك بإقليم خيبر بختون خوا، استفاد منها 86.106 أفراد.