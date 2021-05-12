شكرا لقرائتكم خبر السيسي: لن نفرط في حقوق مصر المائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مجددا بعدم التفريط في حقوق بلاده المائية، على خلفية الصراع القائم مع إثيوبيا بشأن سد النهضة.

وقال على هامش تفقد هيئة قناة السويس وافتتاح عدد من المشروعات القومية، «إن طريق المفاوضات شاق وطويل»، وبالتواكب.. قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، «إن أديس أبابا أكدت للمبعوث الأمريكي تمسكها بمفاوضات دبلوماسية في ملف سد النهضة، وأيضا بأهمية التوصل لاتفاق بشأن عملية الملء الثاني والتشغيل فقط، فيما شددت على أن إثيوبيا ماضية في عملية الملء الثاني والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من عملية بناء السد.

وأضافت الخارجية على لسان المتحدث باسمها السفير دينا مفتي أن لقاءات المبعوث الأمريكي كانت ناجحة جدا ونسعى لنهاية تجعل الكل رابحا.

وقال «نأمل أن تسفر جهود رئيس الكونغو عن استئناف مفاوضات سد النهضة»، مضيفا أن الموقف الإثيوبي حول سد النهضة لم يتغير وأبلغنا المبعوث الأمريكي بأننا متمسكون بقيادة الاتحاد الأفريقي لمفاوضات سد النهضة».

وأضاف السفير دينا مفتي أن أديس أبابا شددت للمبعوث الأمريكي أن أي اتفاق شامل حول تقاسم حصص مياه النيل يجب أن يكون بمشاركة بقية دول الحوض.