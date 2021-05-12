التحالف يدمر رتلا عسكريا حوثيا في مأرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن غاراتها على مواقع وتعزيزات لميليشيات الحوثي في صرواح والمشجح غرب مأرب.وقال مركز سبأ الإعلامي في تغريدة عبر تويتر، «إن غارات لطيران التحالف دمرت 5 أطقم محملة بعناصر وأسلحة وذخائر تابعة لميليشيات الحوثي كانت في طريقها إلى جبهة المشجح غرب مأرب».

وفي جبهة المشجح شن الطيران غارات عدة، ودمرت ناقلة تحمل عناصر تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة ومصرع كل من كانوا على متنها، وفي البيضاء وسط اليمن شنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية 8 غارات على أهداف تابعة للحوثيين في مديرية رداع، خلال الساعات الماضية.

ودمرت الغارات أهدافا في منطقتي «المكلة» و»آل ريام، وتعد منطقتا المكلة وآل ريام المتجاورتان (تنتميان لقبيلة آل ريام) معقلا رئيسيا تتخذ الميليشيات من مناطقهما معسكرات لتدريب عناصرها، كما أنها تعد المخزون البشري الرئيسي لها في المحافظة، حيث تتركز فيها أسر سلالية، وتساند الحوثيين، وسبق أن قتل منهم ما يزيد على 150 مقاتلا في صفوفها. إلى ذلك تواصل ميليشيات الحوثي قصف واستهداف المساكن والأحياء السكنية بمحافظتي الحديدة ومأرب بطرق ممنهجة جددت ميليشيات الحوثي، قصفها لمساكن المواطنين في التحيتا وحيس جنوب الحديدة، غرب اليمن.

وأكد الإعلام العسكري التابع للقوات المشتركة أن ميليشيات الحوثي كثفت عمليات استهداف المدنيين في قرى الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة، حيث أقدمت على فتح نيران أسلحتها المتوسطة صوب منازل ومزارع المواطنين في الجبلية بصورة عشوائية، مما تسبب في إقلاق السكينة وتعطيل أعمال المواطنين، كما استهدفت ميليشيات الحوثي، التجمعات السكانية في مركز مدينة حيس جنوب الحديدة، بالأسلحة المختلفة.

وتركز القصف على أماكن متفرقة بالمديرية والملعب الرياضي، حيث كان الشباب يلعبون في ختام الدوري الرمضاني بالمديرية. كما رصدت القوات المشتركة في الساعات الماضية تحليق 4 طائرات حوثية في سماء مدينة حيس وطائرتين في منطقة الجبلية، في إطار مسلسل خروقات الميليشيات للهدنة الأممية.

من جانب آخر أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، واستنكر بأشد العبارات استمرار ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في اختطاف الفنانة انتصار الحمادي، وإخفائها قسريا منذ فبراير الماضي.

وأوضح أن إجبار ميليشيات الحوثي الإرهابية الفنانة انتصار الحمادي على الاعتراف بتهم ملفقة وتعمد إهانتها، عمل ممنهج وامتداد لسلسة من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها بحق النساء اليمنيات منذ انقلابها على الدولة‏.

وأشار الإرياني إلى أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تواصل اختطاف عشرات النساء اليمنيات المناهضات لانقلابها بتهم ملفقة، وتمارس بحقهن صنوف التعذيب النفسي والجسدي والتحرش والاعتداء الجنسي والاغتصاب في معتقلات خاصة، في جرائم وانتهاكات وثقها تقرير فريق الخبراء الدولي التابع للأمم المتحدة‏.

ودعا الإرياني المبعوثين الدولي والأمريكي لليمن والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحماية المرأة، للضغط على ميليشيات الحوثي الإرهابية لوقف جرائمها وانتهاكاتها غير المسبوقة بحق النساء اليمنيات، وإطلاق كل المخفيات قسريا في معتقلاتها الخاصة، وفي مقدمتهن الفنانة انتصار الحمادي، دون قيد أو شرط.

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