الجيش الجزائري يدمر قنابل ومخابئ للإرهابيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر بأن مفارزا للجيش اعتقلت عناصر دعم الجماعات الإرهابية وضبطت أسلحة ودمرت قنابل ومخابئ للإرهابيين في عمليات متفرقة من البلاد. وكشفت الوزارة عن اعتقال خمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بمحافظة وهران، إلى جانب ضبط ثلاث بنادق رشاشة من نوع (كلاشنيكوف)، وخمس خزن ذخيرة، بالإضافة إلى بندقية رشاشة من نوع (اف أم بي كا) و2678 طلقة من مختلف العيارات وأغراض أخرى في عمليات بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي بكل من محافظتي أدرار وعين قزام.



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