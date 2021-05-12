العراق يقبض على إرهابي الديوانية

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وقالت خلية الإعلام في بيان، إن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من خلال عملية استخبارية نوعية ومتابعات دقيقة من إلقاء القبض على أحد المطلوبين وفق أحكام الإرهاب في محافظة الديوانية.
وأشارت إلى أن «الإرهابي اعترف عند التحقيق معه بقيامه بزرع العبوات الناسفة في المحافظة والمشاركة في تنفيذ العديد من الجرائم الإرهابية»، مبينة أنه «تم تدوين أقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت الإجراءات القانونية المناسبة بحقه».
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