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العراق يقبض على إرهابي الديوانية

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق أمس إلقاء القبض على إرهابي في محافظة الديوانية.

وقالت خلية الإعلام في بيان، إن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من خلال عملية استخبارية نوعية ومتابعات دقيقة من إلقاء القبض على أحد المطلوبين وفق أحكام الإرهاب في محافظة الديوانية.

وأشارت إلى أن «الإرهابي اعترف عند التحقيق معه بقيامه بزرع العبوات الناسفة في المحافظة والمشاركة في تنفيذ العديد من الجرائم الإرهابية»، مبينة أنه «تم تدوين أقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت الإجراءات القانونية المناسبة بحقه».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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