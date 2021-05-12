شكرا لقرائتكم خبر عجز كبير في ميزان المعاملات التركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأظهرت بيانات أمس، أن الإنتاج الصناعي في تركيا قفز 16.6% على أساس سنوي في مارس، متجاوزا التوقعات بفارق كبير، ليسجل نموا للشهر العاشر على التوالي بعد تباطؤ حاد.
وقال معهد الإحصاء التركي «إن الإنتاج الصناعي ارتفع 0.7% على أساس شهري في مارس بعد التعديل في ضوء التقويم والعوامل الموسمية.
وتوقف الإنتاج في عدد كبير من المصانع التركية قبل عام بعد فترة قصيرة من تسجيل أول إصابة بكوفيد-19. وانخفض الإنتاج 31.4% في أبريل نيسان و19.9% في مايو أيار قبل أن يتعافى في يونيو.
والصناعة التحويلية مستثناة من إجراءات العزل وإغلاق الأنشطة المرتبطة بالفيروس التي اتخذت في الشهور الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر عجز كبير في ميزان المعاملات التركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.