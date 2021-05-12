شكرا لقرائتكم خبر عجز كبير في ميزان المعاملات التركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن البنك المركزي التركي أمس أن عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد زاد إلى 3.329 مليارات دولار في مارس الماضي، ويقل الرقم عن عجز توقعته رويترز عند 3.8 مليارات، وكان عجز ميزان المعاملات الجارية في فبراير عند 2.585 مليار دولار.

وأظهرت بيانات أمس، أن الإنتاج الصناعي في تركيا قفز 16.6% على أساس سنوي في مارس، متجاوزا التوقعات بفارق كبير، ليسجل نموا للشهر العاشر على التوالي بعد تباطؤ حاد.

وقال معهد الإحصاء التركي «إن الإنتاج الصناعي ارتفع 0.7% على أساس شهري في مارس بعد التعديل في ضوء التقويم والعوامل الموسمية.

وتوقف الإنتاج في عدد كبير من المصانع التركية قبل عام بعد فترة قصيرة من تسجيل أول إصابة بكوفيد-19. وانخفض الإنتاج 31.4% في أبريل نيسان و19.9% في مايو أيار قبل أن يتعافى في يونيو.

والصناعة التحويلية مستثناة من إجراءات العزل وإغلاق الأنشطة المرتبطة بالفيروس التي اتخذت في الشهور الأخيرة.