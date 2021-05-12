شكرا لقرائتكم "إرهابيون عالميون".. أميركا تعاقب 7 لبنانيين على صلة بحزب الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية اليوم الثلاثاء أن الوزارة فرضت عقوبات على سبعة مواطنين لبنانيين على صلة بجماعة حزب الله المدعومة من إيران، حيث صنفتهم على أنهم إرهابيون عالميون.

العقوبات الأميركية شملت اللبنانيين: عزت عكر ، حسن عثمان، مسؤول الوحدة المالية المركزية لحزب الله إبراهيم علي ظاهر، أحمد محمد يزبك، وحيد سبيتي، عباس غريب ومصطفى حرب.

زذكرت وزارة العدل الأميركية أن مواطنة لبنانية أميركية أقرت بغسل أموال لصالح حزب الله لمدة 10سنوات

وكانت واشنطن فرضت عقوبات على اثنين من مسؤولي "حزب الله" اللبناني، أحدهما قائد عسكري كبير في جنوب البلاد.

وأضافت الوزارة، أن المسؤولين هما نبيل قاووق عضو المجلس التنفيذي للجماعة وحسن البغدادي.

وقالت وزارة الخزانة إن قاووق والبغدادي عضوان في مجلس "حزب الله»" المسؤول عن انتخاب "مجلس الشورى"، أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب، وهو "الذي يصوغ السياسات، ويسيطر على جميع جوانب الأنشطة، بما في ذلك الأنشطة العسكرية".

وأضافت أن قاووق ندد بالوجود الأميركي في الشرق الأوسط، وأشاد بأسلوب هجمات "حزب الله".

وتابعت أن البغدادي دافع عن الهجمات على الأميركيين، وأشاد بـ"الحرس الثوري" الإيراني ومقاتليه في سوريا والعراق، لمهاجمته قواعد عسكرية أميركية.

وتصنف الولايات المتحدة "حزب الله" المدعوم من إيران "جماعة إرهابية"، وفرضت عقوبات على كثير من أعضائه، بمن فيهم الأمين العام ونائبه.

وتجمد مثل هذه الخطوة أي أصول بالولايات المتحدة للمدرجين على القائمة السوداء، وتمنع الأميركيين بوجه عام من التعامل معهم.

وقالت الوزارة إن من يدخلون في معاملات معينة مع المدرجين بالقائمة السوداء معرضون أيضاً لفرض عقوبات.