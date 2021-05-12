شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: الإمارات مع الحق الفلسطيني لإنهاء الاحتلال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، إن الإمارات «تقف مع الحق الفلسطيني ومع إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ومع حل الدولتين ومع دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية»، مؤكداً أن هذا موقف تاريخي مبدئي لا يتزحزح.

وتابع قرقاش، في تغريدة على تويتر أمس، «كم هي محزنة الشتائم المقذعة ضمن حروب أهلية عربية إقليمية لا تنتهي، واستغلال معاناة الشعب الفلسطيني لحسابات ضيقة لا تليق».