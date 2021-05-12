التحالف يحبط هجوماً حوثياً بزورق مفخخ في البحر الأحمر

عدن: ”الخليج 365”

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن إحباط هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ جنوب البحر الأحمر، مؤكداً في بيان تدميره، وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية تواصل تهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية، لافتاً إلى أنها تتخذ من اتفاق استوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة. بدورها، أعلنت مديرية الدفاع المدني في منطقة جازان السعودية أنها تلقت بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيات الحوثية، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية في منطقة جازان.

وقال العقيد محمد بن يحيى الغامدي المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني في منطقة جازان إنه وبمباشرة جهات الاختصاص للموقع اتضح سقوط مقذوف عسكري في فناء أحد المنازل نتج عنه تضرر المنزل، وعدد من المركبات المدنية بأضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة من دون حدوث أية إصابات.

وجاءت هذه التطورات بعد يومين من إعلان الأسطول الخامس في البحرية الأمريكية أن طراد الصواريخ الموجهة «يو.إس.إس مونتيري» صادر شحنة أسلحة غير قانونية من مركب شراعي مجهول في المياه الدولية في شمال بحر العرب يوم السادس من مايو/أيار الجاري. وضمت الشحنة عشرات الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات روسية الصنع، وآلافاً من بنادق تايب 56 الصينية الهجومية، ومئات من مدافع بي.كيه.إم الرشاشة، وبنادق قنص، ومنصات إطلاق قذائف صاروخية .

على صعيد متصل، دمر طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، ناقلة تحمل عناصر تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية، وأكد مقتل كل من كانوا على متنها في جبهة المشجح غرب مأرب شمال شرق اليمن.

وأوضح مركز سبأ الإعلامي أن غارات لطيران التحالف أحرقت خمسة أطقم محملة بعناصر وأسلحة وذخائر تابعة لمليشيات الحوثي كانت في طريقها إلى جبهة المشجح غربي مأرب.

في غضون ذلك، جددت ميليشيات الحوثي قصفها مساكن المواطنين في التحيتا وحيس جنوب الحديدة غرب اليمن. وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن ميليشيات الحوثي كثفت عملياتها العدائية خلال الساعات الماضية باستهداف قرى الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة، بعد مرور يوم على استهداف ذات المنطقة.

وذكرت مصادر ان المليشيا نيران أسلحتها صوب منازل ومزارع المواطنين بصورة عشوائية، ما تسبب في إقلاق السكينة وتعطيل أعمال المواطنين.