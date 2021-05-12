صندوق النقد الدولي يقرّ خطة تمويل لتخفيف ديون السودان

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الاثنين، على خطة تمويل «لتغطية حصّته من برنامج تخفيف ديون السودان»، وفق ما أعلنت مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا،فيما تشهد جوبا في 24 مايو الجاري انطلاق المباحثات المباشرة بين الحكومة الانتقالية بالسودان ومجموعة الحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو.

وأضافت أنّ «الخطة تعتمد على جهد واسع للدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي تشمل تقديم هبات نقدية ومساهمات من الموارد الداخلية لصندوق النقد».

ولم تعلن جورجييفا عن أيّ مبلغ لكن في نهاية مارس الفائت أعلن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن ديون السودان بلغت حوالى 49.8 مليار دولار في نهاية عام 2019.

وكانت المؤسّستان الماليّتان الدوليّتان وافقتا يومها على «أهليّة السودان للحصول على تخفيف لأعباء الديون من خلال «المبادرة المعزّزة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون».

وشدّدت جورجييفا على أنّ تخفيف عبء الديون عن السودان هو «أولوية بالنسبة لصندوق النقد الدولي».

وأضافت: «يشجّعني دعم أعضائنا والاعتراف بالتقدّم المحرز»، مشيرة إلى أنّ تخفيف الديون «سيبدأ إقراره» بمجرّد أن «يتعهّد الأعضاء دفع الالتزامات المالية اللازمة» و«بشرط أن تواصل السلطات جهودها الإصلاحية وتفي بالمتطلّبات الأخرى المنصوص عليها في«المبادرة المعزّزة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون».

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنّها ستقدّم مساعدات مالية للسودان بقيمة 1.15 مليار دولار، وذلك دعماً منها للحكومة الانتقالية في هذا البلد.

وكانت الولايات المتّحدة وصندوق النقد الدولي دعَوا الشهر الماضي أكثر من 20 دولة إلى تقديم الدعم الكامل لعملية تخفيف ديون السودان، مؤكّدين أنّ الخرطوم أحرزت تقدّماً في تنفيذ إصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلّي.

من جهة أخرى،تشهد جوبا في 24 مايو انطلاق المباحثات المباشرة بين الحكومة الانتقالية بالسودان ومجموعة الحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو.

وكشف توت قلواك، رئيس لجنة وساطة جنوب السودان بين الأطراف السودانية، في مؤتمر صحفي بمكتبه بجوبا، الثلاثاء، أن الحكومة السودانية ومجموعة الحلو كانتا قد وقعتا على إعلان مبادئ، مشيراً لاكتمال كافة الترتيبات الخاصة بانطلاقة جولة المباحثات المقبلة.

وقال:«وضعنا كافة الترتيبات الضرورية لانطلاق المباحثات بين الحكومة الانتقالية بالسودان في 24 الجاري، كما قدمنا الدعوات لجميع أعضاء الحركة الشعبية شمال الموجودين بالخارج للمشاركة في المباحثات».