نائب وزير الدفاع السعودي في زيارة بالغة الأهمية للعراق

وصل الثلاثاء إلى العراق نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في زيارة ذات أهمية كبرى التقى خلالها الرئاسات العراقية الثلاث، وتأتي هذه الزيارة بعدما أرسلت كل من طهران والرياض إلى بغداد أكثر من مرة وفوداً لمناقشة تحسين العلاقات المتوترة بين البلدين.

واستقبل الرئيس العراقي برهم صالح نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان والوفد المرافق له، كما ذكر مسؤول حكومي بعد شهر من المفاوضات بين السعوديين والإيرانيين في بغداد، وبحسب برهم صالح، فإن اللقاءات بين السعوديين والإيرانيين في بغداد قد حصلت «أكثر من مرة».

وذكرت مصادر عراقية أن «خالد بن سلمان التقى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي وبحثا العلاقات بين البلدين، والتعاون الأمني والعسكري، كما تطرقا إلى اللقاء السعودي الإيراني الذي احتضنته بغداد مؤخراً». وأضافت أن «نائب وزير الدفاع السعودي التقى أيضاً رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي».

من جانب آخر أكد الرئيس العراقي برهم صالح خلال لقائه وزير الموارد المائية مهدي رشيد ضرورة تأمين حصة العراق المائية وتنظيمها مع دول الجوار وفق المصالح المشتركة، وشدد برهم صالح، بحسب بيان للرئاسة العراقية، على «ضرورة إيلاء ملف المياه أولوية قصوى باعتبارها أحد مرتكزات الأمن القومي العراقي، وأهمية التواصل مع دول الجوار لتنظيم العلاقات المائية على مبادئ حسن الجوار ومراعاة المصالح المشتركة للجميع.

إلى ذلك، انتقد تحالف «سائرون» التابع للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، أمس الثلاثاء، التصريحات التي أدلى بها سفير بريطانيا في العراق بشأن الانتخابات المبكرة، وقال التحالف في بيان، إن «سائرون» اطلع على تصريحات السفير البريطاني التي قال فيها إن البيئة الحالية غير مناسبة لإجراء الانتخابات، مؤكداً رفض التحالف التام «هكذا تصريحات غير موفقة وتمثل تدخلاً في الشأن الداخلي ولا يمكن القبول بها أبداً».

الى ذلك، قال المتحدث العسكري اللواء يحيى رسول إن «قوات أمنية مشتركة نفذت، عملية أمنية داهمت خلالها نفقاً لتنظيم داعش في قرية خربة الطير بمحافظة نينوى». واشار الى أنه «بعد محاصرة النفق من قبل القوات الأمنية وتدميره بالكامل حاول خمسة إرهابيين يرتدون أحزمة ناسفة الهروب وتم قتلهم والاستيلاء على ألأسلحة التي كانت بحوزتهم»، كما أعلنت خلية الإعلام الأمني، أن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ألقت القبض على مطلوب بقضايا إرهابية في الديوانية.