أمريكا تعاقب 7 لبنانيين على صلة بـ «حزب الله»

بيروت: ”الخليج 365”، وكالات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، فرض عقوبات على 7 لبنانيين على صلة ب«حزب الله» اللبناني، فيما أعلنت وزارة المالية اللبنانية نقلاً عن مشرعين، أن شركة «قره دنيز» التركية التي تزود لبنان بالكهرباء من محطات عائمة هددت بوقف الإمدادات.

وحسب ما جاء في الموقع الرسمي لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن اللبنانيين السبعة هم: عزت يوسف أكار، إبراهيم علي ضاهر، عباس حسن غريب، مصطفى حبيب حرب، حسن شحادة عثمان، وحيد محمود سبيتي، أحمد محمد يزبك. ويؤدي إدراج الخزانة الأمريكية الأفراد والكيانات على لائحة العقوبات إلى عزلهم فعلياً عن النظام المالي العالمي، وتجميد أي أصول لهم تحت الاختصاص القضائي الأمريكي، وتحذير المؤسسات غير الأمريكية من التعامل معهم.

وفي هذا السياق، أقرت مواطنة لبنانية أمريكية مقيمة في فيينا بضلوعها في غسل الأموال بمخطط استمر لعقد من الزمن لشحن معدات إلكترونية لمحطة تلفزيونية مملوكة ل«حزب الله.

وقال راج باريخ القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي عن المنطقة الشرقية في فرجينيا: «على مدى عقد من الزمن، شاركت رشا فرحات في مؤامرة لشراء معدات إلكترونية باستخدام عائدات نشاط غير قانوني، لحساب محطة تلفزيون لبنانية مملوكة ل«حزب الله»».

وأضاف: «بالعمل مع شركائنا في إنفاذ القانون، سنقدم للعدالة الذين يستخدمون النظام المالي الأمريكي لتعزيز مصالح الكيانات المحظورة التي تشارك في أنشطة غير قانونية في الخارج».

من جهة أخرى، أشارت وزارة المالية اللبنانية، في بيان لها، إلى أن لبنان، الذي يئن تحت وطأة أزمة مالية دفعت البلاد إلى تخلف عن سداد ديون، قد يشهد ظلاماً تاماً إذا أوقفت شركة «قره دنيز» التركية إمداداتها البالغة 400 ميجاوات.

ولفت المكتب الإعلامي في ​وزارة المالية​ إلى أنه استكمالاً لاجتماع الأسبوع الماضي، بحث ​وزير المالية​ مع وزراء في حكومة ​تصريف الأعمال،​ ​مشكلة ​الكهرباء​.

وأكد النائب ​نزيه نجم، أنهم بحثوا في ​الوضع المالي​ للكهرباء وفتح الاعتمادات اللازمة لها، إلا ان هناك مشكلة متعلقة ب«قره دنيز» وباخرتهم من بعد قرار ​القضاء اللبناني​ بالحجز على البواخر للبت بغرامة ال25 مليون دولار إذا كانت محقة أم لا.