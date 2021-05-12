شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يهنئ الجزيرة بلقب دوري الخليج العربي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم اتحاد الإمارات لكرة القدم بالتهنئة والتبريكات إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة الرئيس الفخري لنادي الجزيرة رئيس مجلس الشرف، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس نادي الجزيرة بمناسبة تتويج فريق النادي الأول لكرة القدم بلقب دوري الخليج العربي للموسم الرياضي 2020-2021، كما هنأ رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي وشركة كرة القدم وأعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين ومحبي النادي باللقب الثالث في تاريخه.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم «إن دعم القيادة الرشيدة ودورها الكبير في مكافحة جائحة كورونا وكل تداعياتها وحرصها على توفير كل أسباب الصحة والسلامة للمجتمع ساعدنا على استئناف نشاط كرة القدم بأمان»، مشيداً بجهود الجهات المختصة وخط الدفاع الأول وحرصهم على سلامة كل أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين.

وأضاف الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن «هذا الموسم كان مثيراً بكل تفاصيله ونتائجه، وجاء متطوراً من جميع النواحي وقدم لنا مواهب واعدة في كرة القدم، وننتظر أن يتطور أكثر في المواسم المقبلة»، مشيداً بالمستوى الفني المتميز الذي ظهرت عليه جميع الفرق، وهو الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على المنتخب الوطني الذي يستعد لخوض التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 المقررة الشهر المقبل في الدولة.

وتابع رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم أن نادي الجزيرة استحق اللقب بعد مشوار حافل بالنتائج الإيجابية طوال المسابقة، مؤكداً أن نادي بني ياس الوصيف يستحق التهنئة أيضاً على ما قدمه من أداء مميز حتى الجولة الأخيرة.

كما أشاد بعمل رابطة المحترفين الإماراتية ودورها الكبير في التنظيم المثالي وتقديم المبادرات والالتزام بالإجراءات الاحترازية متمنياً لها مزيداً من النجاح والتقدم.