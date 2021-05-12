شكرا لقرائتكم خبر عن أدنوك للتوزيع ينضم لمؤشر مورغن ستنالي القياسي وخروج إعمار_مولز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسفرت المراجعة نصف السنوية لمؤشر مورغن ستانلي للأسواق الناشئة "MSCI" للأسهم الإماراتية عن إضافة شركة أدنوك للتوزيع إلى مؤشر "MSCI" القياسي العالمي ، وخروج شركة إعمار_مولز من مؤشر "MSCI" القياسي العالمي.

وشهدت المراجعة نصف السنوية لمؤشر "MSCI" للأسهم السعودية،إضافة شركتي بتروكيم والمواساة إلى مؤشر "MSCI" القياسي العالمي، بينما خرجت شركة الخطوط السعودية للتموين من المؤشر.

كما أسفرت المراجعة لمؤشر "MSCI" للأسهم الكويتية عن خروج بنك الخليج من المؤشر.

وبالنسبة إلى مصر، تمت إضافة شركة فوري المصرية إلى المؤشر، فيما شهدت المراجعة خروج "السويدي اليكتريك" من المؤشر.