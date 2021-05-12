اخبار العالم

أدنوك للتوزيع ينضم لمؤشر مورغن ستنالي القياسي وخروج إعمار_مولز

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أدنوك للتوزيع ينضم لمؤشر مورغن ستنالي القياسي وخروج إعمار_مولز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسفرت المراجعة نصف السنوية لمؤشر مورغن ستانلي للأسواق الناشئة  "MSCI" للأسهم الإماراتية عن إضافة شركة أدنوك للتوزيع إلى مؤشر "MSCI" القياسي العالمي ، وخروج شركة إعمار_مولز من مؤشر "MSCI" القياسي العالمي.
وشهدت المراجعة نصف السنوية لمؤشر "MSCI"  للأسهم ،إضافة شركتي بتروكيم والمواساة إلى مؤشر "MSCI"  القياسي العالمي، بينما خرجت شركة الخطوط السعودية للتموين من المؤشر.
كما أسفرت المراجعة لمؤشر "MSCI"  للأسهم الكويتية عن خروج بنك الخليج من المؤشر.
وبالنسبة إلى مصر، تمت إضافة شركة فوري المصرية إلى المؤشر، فيما شهدت المراجعة خروج "السويدي اليكتريك" من المؤشر.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا