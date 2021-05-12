شكرا لقرائتكم خبر عن «قلة الأسماء».. مشكلة واجهت أمريكية أنجبت 16 طفلاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت سيدة أمريكية في ولاية نورث كارولينا، أنجبت 16 طفلاً، أن مشكلتها الوحيدة لم تكن آلام المخاض، وإنما «قلة الأسماء» التي يجب أن تبدأ بحرف «سي» ( c) تكريماً لزوجها، في تقليد أسري طالما واظبت عائلتها عليه.

وقررت الأمريكية باتي هيرنانديز ( 39 عاماً) والتي تعيش في شارلوت في ولاية نورث كارولينا، أن تجعل جميع أسماء أطفالها تبدأ بحرف «سي» تكريماً لزوجها كارلوس، وهو ما وجدت فيه صعوبة كبيرة أثناء التفكير في اسم جديد لطفلها السادس عشر، وفق ما نشرت صحيفة «ميرور» البريطانية، الثلاثاء.

وأنجبت الأم طفلها كلايتون، في الخامس من مايو/ أيار الماضي، وكان يزن 8 أرطال و 4 أونصات، وقالت هيرنانديز التي تدير شركة تنظيف خاصة بها،: «لم نتمكن من معرفة اسم ثم برز كلايتون في رأسي».

وتابعت: «كل الأطفال لديهم أسماء تبدأ بحرف C، وأردنا أن نستمر في ذلك. زوجي يدعى كارلوس.إنه تكريم له.» ولفتت الأم إلى أن حملها الأخير كان الأصعب لها، رغم أنها لا تزال منفتحة على إنجاب المزيد من الأطفال.

وأضافت: «أنعم الله علينا بكل هؤلاء الأطفال، وأنا أعلم أن بعض الناس لا يوافقون، وهناك تعليقات سيئة على الإنترنت، لكنها بالنسبة لنا نعمة كبيرة»، ولفتت إلى أنها لم تفكر أبداً أنه سيكون لها عائلة كبيرة. وأضافت: «فكرت في الأمر، وقلت هذا رائع، لماذا لا؟ إنه حقاً ممتع».

وولدت هيرنانديز طفلها الـ16 في الأسبوع الـ40 من الحمل، وهي الأطول فترة حمل لها حتى الآن، وعلقت ضاحكة:«جميع ولاداتي الأخرى كانت قبل 38 أسبوعاً. هو فقط لا يريد الخروج»، وباتت الأم مشهورة في المستشفى لدى الممرضات، بسبب كثرة ولاداتها، إذ باتوا يشاهدونها سنوياً.

وتنفق باتي وزوجها حالياً 650 جنيهاً إسترلينياً على طعام أطفالها كل أسبوعين، موضحة أنها لا تتلق أي دعم حكومي.

ويأمل الزوجان أن يتمكن ابنهما الأكبر كارلوس جونيور البالغ 13 عاماً، قريباً من مساعدة العائلة.

ولدى الزوجين اللذين لم يسبق لهما استخدام وسائل منع الحمل، ثلاث مجموعات من التوائم، كارلا وكايتلين، وكالفين وكاثرين، وكاليب وكارولين.