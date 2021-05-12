شكرا لقرائتكم خبر عن أول امرأة على رأس «واشنطن بوست» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختارت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، الثلاثاء، سالي بوزبي، الصحفية المخضرمة في وكالة أسوشيتد برس، لتشغل منصب رئيسة التحرير التنفيذية، وتصبح أول امرأة على رأس الصحيفة المرموقة. وقضت بوزبي (55 عاماً) كامل مسيرتها المهنية مع وكالة الأنباء الأمريكية المرموقة، وشغلت أخيراً منصب رئيسة التحرير التنفيذية فيها. وتخلف بوزبي التي سبق أن أدارت مكتب الوكالة في واشنطن، مارتن بارون الذي تقاعد في شباط/فبراير، بعد ثمانية أعوام على رأس الصحيفة. وستكون بوزبي أول امرأة تشغل أعلى منصب تحريري في واشنطن بوست التي تأسست عام 1877.

وقالت بوزبي للصحيفة في مقابلة «تتمتع ذي بوست بإرث صحفي غني وطاقم عمل رائع»، وأضافت «من المثير الانضمام إلى هذه المؤسسة في زمن النمو والابتكار».

وقال الناشر فريد رايان، الذي أعلن عن قرار توظيفها، إن الصحيفة «بحثت عن شخص خاض غمار الصحافة الشجاعة التي تمثل السمة المميزة للصحيفة، ويمكنه توسيع نطاق وصولنا إلى جمهور الأخبار في الولايات المتحدة وخارجها». وتعد بوزبي أول رئيسة تحرير تنفيذية تعينها صحيفة واشنطن بوست منذ اشترى مؤسس أمازون جيف بيزوس الصحيفة في عام 2013 من عائلة جراهام. (أ.ف.ب)