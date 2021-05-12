شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين حادث إطلاق النار داخل مدرسة في تتارستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دانت دولة الإمارات حادث إطلاق النار الذي وقع بمدرسة في قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، وكلهم من الطلبة القصّر والكادر التعليمي.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على موقف دولة الإمارات، الرافض للعنف والتطرف بكلّ أشكاله.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها لحكومة تتارستان والحكومة الروسية، ومواساتها لأسر وذوي ضحايا هذا العمل الإرهابي الذي يتعارض مع كل القيم والمبادئ الإنسانية، وتمنّت الشفاء العاجل لجميع المصابين. (وام)