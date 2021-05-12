تصاعد التوترات البحرية بين أمريكا وإيران

فيما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن زوارق سريعة تابعة للحرس الثوري الإيراني نفذت مناورة غير آمنة وغير احترافية أمام سفن تابعة للبحرية الأمريكية في مضيق هرمز، أكد الحرس الثوري الإيراني الثلاثاء، أنه أطلق عيارات تحذيرية ضد سبع سفن أمريكية في مضيق هرمز.

حيث ترتفع التوترات بينهم في ظل قيامهم بمحادثات النووي، وقد ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن محادثات فيينا وصلت لطريق مسدود، بعد رفض أمريكا رفع العقوبات عن 500 اسم وكيان.

تبادل التهم

فحدوث الانتهاكات البحرية استمرت بين إيران وأمريكا، وفي بيان للحرس الثوري قال: «رواية المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية حول توجيه سفن أمريكية تحذيرات إلى 13 قاربًا إيرانيًّا غير صحيحة وهي هروب إلى الأمام».

وأضاف: «واجهت بحرية الحرس الثوري، أثناء تنفيذ مهامها الاعتيادية اليومية في المياه الإيرانية في الخليج، 7 سفن بحرية أمريكية في مضيق هرمز بينما كانت تقوم بممارسات استفزازية غير مهنية مثل تحليق مروحيات وإطلاق رصاص من دون أي هدف»، مشيرًا إلى أن «بحرية الحرس الثوري قامت في إطار قوانين الملاحة البحرية، بإطلاق تحذيرات ضد السفن الأمريكية، ردًّا على سلوكها الخطير وغير المهني، مما أدى إلى تعديل سلوكها ومتابعة مسيرها».

وشدد الحرس الثوري الإيراني على أن «التواجد الأمريكي غير المشروع، عامل زعزعة الاستقرار والخطر في المنطقة بما في ذلك مضيق هرمز ومياه الخليج»، مؤكدًا أنه يتعين «على الأمريكيين الالتزام بقوانين الملاحة الدولية بجدية في مضيق هرمز والخليج».

بينما ترجع البنتاجون التعدي إلى القوارب الإيرانية وفي وقت سابق ذكر المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي إن سفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكي أطلقت نحو 30 طلقة تحذيرية بعد اقتراب 13 زورقًا إيرانيًا من سفن حربية أمريكية في مضيق هرمز.

وأوضح أن العيارات التحذيرية أطلقت بعد أن اقتربت الزوارق الإيرانية لمسافة 450 قدمًا من ست سفن أمريكية كانت ترافق غواصة «جورجيا»، مشيرًا إلى أن الطلقات أطلقت من مدفع رشاش من عيار 0.50 قبل أن تغادر الزوارق الإيرانية.