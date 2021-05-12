شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تنفي السماح بإقامة قواعد عسكرية على أراضيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إمكانية سماح بلاده بإقامة قواعد عسكرية على أراضيها في أعقاب انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وأوضح في مؤتمر صحفي عقده أمس في إسلام آباد، أن باكستان لن تسمح بتواجد أي قوات أجنبية على أراضيها أو إقامة قواعد عسكرية.

وأكد أن باكستان تقف إلى جانب أفغانستان في جهودها من أجل السلام والازدهار والمصالحة، ولن تنحاز إلى أي طرف من أصحاب المصلحة في هذا البلد المجاور.