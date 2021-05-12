عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الصواريخ تهطل على إسرائيل.. تل أبيب تحت أعنف قصف في تاريخها

الثلاثاء 11 مايو 2021

الخليج 365

أجمعت وسائل إعلام إسرائيلية على أن القصف الصاروخي الذي تعرضت له مدينة تل أبيب ومدن المركز في وسط إسرائيل هو الأعنف في تاريخها.



وأعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل إسرائيلي واحد في الهجمات الصاروخية، فيما أشارت طواقم نجمة داود الحمراء إلى إصابة العشرات من الإسرائيليين.

وهطلت الصواريخ بكثافة على مدن تل أبيب وريشون لتسيون وحولون وعسقلان.

وتزامن هطول الصواريخ مع إطلاق صافرات الإنذار في كل المدن الإسرائيلية وسط إسرائيل.

وحاولت منظومة القبة الحديدية التصدي للعشرات من الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة ولكن العديد من هذه الصواريخ هبطت بالفعل في مراكز المدن الإسرائيلية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: "تم إقرار وفاة مصابة بجروح حرجة بعد سقوط صاروخ في ريشون لتسيون".

ورصدت الشرطة إصابتين خطيرة ومتوسطة في ريشون لتسيون إثر إصابة صاروخ لمبنى سكني.

وقالت القناة الإخبارية الإسرائيلية 12: تم إغلاق مطار بن غوريون الدولي كليا أمام الطائرات بعد الرشقات الصاروخية.

ولفتت الشرطة الإسرائيلية إلى أن صواريخ أصابت 4 مبان في عسقلان وسديروت.

ورصدت الشرطة الإسرائيلية 4 مصابين من مدينة حولون 2 منهم في حالة الخطر واثنتان بشكل متوسط ​​جراء سقوط صاروخ بالقرب من حافلة.

وقالت "في جفعتايم، أصيب 4 مواطنين بجروح طفيفة جراء سقوط بقايا قذيفة على أحد المنازل".

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" قالت في بيان" الآن وتنفيذاً لوعدنا.. كتائب القسام توجه ضربةً صاروخيةً هي الأكبر لتل أبيب وضواحيها ب130 صاروخاً رداً على استهداف العدو للأبراج المدنية".