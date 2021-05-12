أفيخاي أدرعي يرد على هيفاء وهبي

الشارقة - اميمة ياسر -

رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، على الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بعدما وصفت ما يحدث في غزة بـ "جريمة ضد الانسانية".

وكتب أدرعي تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قال فيها: "صدقت هيفاء وهبي بقولها إن ما يحصل في غزة جريمة".

واعتبر أدرعي ما يحدث في غزة "جريمة بحق الأبرياء الذين يُستخدمون كدروع بشرية"، من قبل حركة "حماس" الفلسطينية، على حد وصفه.

وقال أدرعي: "على العالم أن ينقذ سكان غزة من براثن هذه الفئات التي تتسبب في خنقهم بلعبها في النار فليس كل مرة تسلم الجرة".

وكانت هيفاء وهبي قد وصفت ما حدث في غزة من قصف إسرائيلي بأنه "جريمة في حق الإنسانية"، مضيفة في تغريدة لها "الله يحمي فلسطين الحبيبة وأهلها".

وكانت المقاتلات الإسرائيلية قد شنت عدة غارات على قطاع غزة ما أسفر عن مقتل 28 شخصاً بينهم 10 أطفال وسيدة، وفقاً لأحدث بيان صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية.

على الجانب الآخر، يتواصل إطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه المدن والبلدات الإسرائيلية، حيث أعلنت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية، في بيان لها، أنها أطلقت مئات الصواريخ ضد إسرائيل، وأعلنت تل أبيب مقتل شخصين في عسقلان وإصابة 5 آخرين.