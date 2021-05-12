مستوطنون يمزقون ملابسهم أمام الكاميرات لزعم اعتداء الفلسطينيين عليهم في القدس «فيديو»

الشارقة - اميمة ياسر -

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعدد من المستوطنين الإسرائيليين في مدينة القدس المحتلة وهم يمزقون ملابسهم ليزعموا أن الفلسطينيين قاموا بالاعتداء عليهم.

وأظهر الفيديو عدد من المستوطنين في القدس المحتلة يمزقون ملابسهم أمام الكاميرات من أجل التقاط الصور لهم ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية العبرية لزعم أن الفلسطينيين اعتدوا عليهم.

وكانت كتائب "القسام" التابعة لحركة حماس الفلسطينية، قد أعلنت مساء اليوم الثلاثاء، قصف مدينة تل أبيب الإسرائيلية بـ 130 صاروخاً ردا على استهداف إسرائيل لبرج سكني في غزة.

وقالت الحركة، في بيان مقتضب نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية: "الآن وتنفيذاً لوعدنا.. كتائب القسام توجه ضربة صاروخية هي الأكبر لتل أبيب وضواحيها بـ 130 صاروخاً رداً على استهداف العدو للأبراج المدنية"، في إشارة إلى استهداف إسرائيل لبرج سكني في قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، شنت طائرات إسرائيلية غارات استهدفت برج "هنادي" السكني الذي يعد من أشهر معالم غزة، وذلك رغم تهديد حركة حماس بشن هجوم على تل أبيب حال استهدافه.

ووصفت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن ما يحدث الليلة "بمثابة إعلان حرب من حركة حماس على إسرائيل".

وأعلنت الهيئة ارتفاع أعداد المصابين بعد سقوط صواريخ في حولون وريشون لتسيون، كما أسفر القصف عن مقتل مستوطنين اثنين.

وقالت إن صواريخ سقطت على وسط تل أبيب أسفرت عن سقوط 8 مصابين بينهم 2 في حالة حرجة.