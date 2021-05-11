الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك في تونس

محمد الفلاح - الثلاثاء 11 مايو 2021

أعلن مفتي الديار التونسية عثمان بطيخ تعذر رؤية هلال شهر شوال وبالتالي فإن يوم الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان المعظم، وأن يوم الخميس 13مايو هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1442 هجريا.



وأكد أن اليوم اليوم الثلاثاء لم يكن مرجحا فيه رؤية هلال شهر شوال.

وتعيش تونس أجواء عيد الفطر لهذه السنة على وقع انتشار واسع لفيروس كورونا مما دفع السلطات التونسية إلى فرض حجر صحي شامل بكامل المحافظات.

كما منعت السلطات التونسية التنقل بين المحافظات ومنع كل التظاهرات الثقافية والفعاليات الاحتفالية لعدم انتشار فيروس كورونا، الذي حصد أكثر من 11ألف ضحية منذ ظهوره مطلع شهر مارس/آذار 2020.