الخميس أول أيام عيد الفطر 2021 بالجزائر

محمد الفلاح - الثلاثاء 11 مايو 2021

أعلنت الجزائر عدم ثبوت رؤية هلال عيد الفطر المبارك لعام 1422 هـ، ليكون الأربعاء المتمم لشهر رمضان، والخميس أول أيام عيد الفطر.



وأعلنت لجنة الأهلة التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر، مساء الثلاثاء، في بيان نقله التلفزيون الجزائري الحكومي، أن الخميس الموافق 13 مايو/أيار هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

ووفق بيان لجنة الأهلة، فإن الأربعاء الموافق 12 مايو/أيار هو المتمم لشهر رمضان 1442 هـ، والخميس غرة شهر شوال لعدم ثبوت رؤية هلال عيد الفطر في جميع محافظات البلاد.