شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تفرض عقوبات على سبعة من أفراد تنظيم حزب الله الإرهابي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (‏OFAC‏)، اليوم، سبعة أفراد ‏على صلة بتنظيم حزب الله الإرهابي وشركته المالية، القرض الحسن التي يستخدمها حزب الله كغطاء لإدارة ‏الأنشطة المالية للجماعة الإرهابية، والوصول إلى النظام المالي الدولي، في قائمة العقوبات لدى ‏الولايات المتحدة. ‏

وأوضحت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالخزانة الأمريكية أندريا جاكي، في بيان صحفي اليوم، أنه أُدراج ‏إبراهيم علي ضاهر الذي يشغل منصب رئيس الوحدة المالية المركزية لحزب الله، المسؤول ‏عن تمويل الجماعة لعملياتها الإرهابية، وقتل معارضي الجماعة، في قائمة العقوبات وأُدرج ‏أحمد محمد يزبك وعباس حسن غريب ووحيد محمود سبيتي ومصطفى حبيب حرب وعزت ‏يوسف عكار وحسن شحادة عثمان بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، في قائمة العقوبات. ‏

وأكدت جاكي، أن حزب الله يواصل من أعلى مستويات الأجهزة المالية للحزب إلى الأفراد ‏العاملين، إساءة استخدام القطاع المالي اللبناني واستنزاف الموارد المالية اللبنانية في وقت ‏عصيب بالفعل، مبينة أن مثل هذه الأعمال تظهر عدم اكتراث حزب الله بالاستقرار المالي ‏والشفافية والمساءلة في لبنان.‏