شكرا لقرائتكم خبر عن اقتحام للأقصى وتدنيس لقبور المسلمين.. قوات الاحتلال الخليج 365 انتهاكاتها لأراضي فلسطين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك وأطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت الحارقة باتجاه المصلين في باحاته.

ووفقاً لوكالة “وفا” الفلسطينية ، قال شهود عيان إن الاحتلال اقتحم “الأقصى” بتعزيزات شرطية مدججة بالسلاح من بابي السلسلة والمغاربة، كما عزز من تواجده العسكري قرب الأبواب الشرقية والشمالية للمسجد، وتحديدا باب الأسباط.

ومن جانبه قال مدير المسجد الاقصى الشيخ عمر الكسواني، إن 780 فلسطينيا أصيبوا جراء اعتداء قوات الاحتلال على المصلين. منها 17 اصابة حرجة ، فيما تفاوتت الإصابات بين كبار السن والشبان.

وأكد الكسواني أن المقدسيين والمسؤولين عن المسجد الأقصى، حذروا حكومة الاحتلال من مغبة اقتحامات الأقصى.

على جانب آخر، تداول مغردون مقطع فيديو يظهر اقتحام عشرات المستوطنون مقبرة “الرملة” بمدينة الرملة الفلسطينية، وقاموا بحرق شواهد القبور.

كما أطلق الجيش الإسرائيلي صاروخين على برج مكون من 13 طابقا، في غزة، من طائرة حربية،وتأتي عملية قصف البرج السكني بعد ساعات من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، والتي أكد فيها عزمه على زيادة قوة ووتيرة الضربات على غزة.

ومن جانبها ردت فصائل المقاومة الفلسطينية على غارات قوات الاحتلال بعشرات الصواريخ على المستوطنات القريبة من قطاع غزة.