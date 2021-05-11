مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة لبحث أوضاع غزة

وفشل المجلس خلال جلسة عقدها لبحث المواجهات في القدس في 10 مايو بإصدار إعلان مشترك، حيث اعتبرت الولايات المتحدة أنه من "غير المناسب توجيه رسالة عامة في هذه المرحلة".

وطالبت تونس وإيرلندا والصين وإستونيا وفرنسا والنرويج والنيجر وسانت فنسنت وجزر غرينادين وفيتنام، بعقد جلسة خاصة لمناقشة التوتر الحاصل في القدس الشرقية.