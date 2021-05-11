مكتب السيستاني يتوقع أول أيام عيد الفطر

بغداد - ياسين صفوان - توقع مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، يوم الجمعة المقبل أوّل أيام عيد الفطر.

وقال المكتب في بيان نشرته العتبة العباسية على صفحتها في "الفيسبوك" اليوم الثلاثاء، "نتوقع أَنْ يُرَى هلالُ شهرِ شوّالٍ يوم الخميس المقبل بالعين المجرّدة، وعلى ضوء ذلك يكون يومُ الجُمُعة القادم أوّل أيّام عيد الفطر المبارك".

وأعلن ديوان الوقف السني في العراق، و دار الافتاء العراقية، اليوم الثلاثاء، ان غدا متمماً لشهر رمضان ويوم الخميس المقبل اول أيام شهر شهوال وعيد الفطر المبارك.