تجدد المواجهات في المسجد الأقصى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجددت المواجهات في ساحات المسجد الأقصى بين المصلين وقوات الشرطة الإسرائيلية التي اقتحمت المسجد مساء الثلاثاء.

وقال شهود عيان لـ"الخليج 365" إن قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية اقتحمت المسجد مساء اليوم وأطلقت وابل من قنابل الصوت والمسيلة للدموع والرصاص المطاطي.

ولاحقت الشرطة الإسرائيلية المصلين في ساحات المسجد قبل إخراجهم منها.

وانسحبت الشرطة الإسرائيلية لاحقا من ساحات المسجد.

وتوسعت المواجهات لاحقا إلى عدد من المناطقة القريبة من المسجد الأقصى مثل باب الساهرة وباب العامود وكلاهما بابين للبلدة القديمة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان تلقته ”الخليج 365” : "تعاملت طواقمنا مع 3 إصابات بالرصاص المطاطي في باب الزاهرة وباب العامود وتم علاج الاصابات ميدانياً".

كما اندلعت مواجهات في حي الشيخ جراح حيث تم اعتقال فلسطيني واحد.