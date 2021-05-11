"قصف غزة".. 32 قتيلا و220 مصابا واستهداف للأبراج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل شقيقان، مساء الثلاثاء، في غارة إسرائيلية استهدفت مزرعتهم في دير البلح وسط قطاع غزة.

وقال مصدر محلي لـ"الخليج 365": إن "طائرة إسرائيلية قصفت مزرعة في دير البلح ما أدى لمقتل الشقيقين منذر ومنار بركة".

وبذلك ترتفع حصيلة الضحايا جراء الغارات الإسرائيلية إلى 32 قتيلا من بينهم 10 أطفال وسيدة و220 مصابين بجراح مختلفة منذ أمس الإثنين.

وهذا المساء، قصفت الطائرات الإسرائيلية برج الجوهرة، وسط غزة، الذي يضم عدة مكاتب صحية وأخرى لوسائل الإعلام بعد صواريخ من طائرات مسيرة، تمهيدا لقصفت وتدميره بصواريخ الطيران الحربي.



كما دمرت الطائرات الإسرائيلية برج هنادي وحولته إلى كومة ركام.

وشنت الطائرات الإسرائيلية عشرات الغارات منذ ساعات الصباح وتسببت بتدمير عدة منازل.

وظهرا، أعلنت الذراع المسلح لحركة حماس، مقتل عدد من عناصرها وفقدان آخرين في غارة استهدفتهم دون تفاصيل إضافية. ووفق مصادر محلية فإن الحديث يدور عن قصف نفق داخلي جنوب قطاع غزة، ولم ينتشل من فيه.