وسط اتصالات للتهدئة.. قلق أممي جراء الوضع في القدس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الثلاثاء، إلى وقف التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين، معربا عن "قلق كبير"

وشدد جوتيريس على ضرورة أن تبدي القوى الأمنية الإسرائيلية أقصى درجات ضبط النفس وضبط اللجوء إلى القوة.



واعتبر أن إطلاق الصواريخ والقذائف بشكل عشوائي على مناطق إسرائيلية مأهولة "أمر غير مقبول".

وكشف جوتيريس، في بيان، عن اتصالات لوقف التصعيد والعنف، قائلا: "تعمل الأمم المتحدة مع كل الأطراف المعنية لنزع فتيل التفجير على وجه السرعة" من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

وقالت الأمم المتحدة في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إنها تعمل مع كل الأطراف المعنية لتهدئة الوضع في غزة والقدس بشكل عاجل.

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن الأمين العام يشعر بالحزن "بسبب العدد الكبير المتزايد من الضحايا، وبينهم أطفال، بسبب الضربات الجوية الإسرائيلية في غزة، وبسبب القتلى الإسرائيليين بسبب الصواريخ التي أطلقت من غزة".

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، شهدت القدس الشرقية وباحات المسجد الأقصى مواجهات هي الأعنف منذ 2017، بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية

من جانب آخر أدان وزراء الخارجية العرب بشدة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المصلين في المسجد الأقصى.

وفي ختام اجتماع جامعة الدول العربية، قال وزراء الخارجية: "الاعتداءات الإسرائيلية استفزاز صارخ تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".