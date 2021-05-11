موقع "تويتر" يحظر حساب الناطق العسكري باسم "سرايا القدس"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - حظر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حساب أبو حمزة الناطق العسكري باسم "سرايا القدس"، الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين.

ووجهت "كتائب القسام" ضربة صاروخية هي الأكبر لتل أبيب وضواحيها بـ130 صاروخا.

وقالت في بيان لها: "الآن وتنفيذا لوعدنا.. كتائب القسام توجه ضربة صاروخية هي الأكبر لتل أبيب وضواحيها بـ 130 صاروخا ردا على استهداف العدو للأبراج المدنية".

وأكدت "سرايا القدس" أنه "سيكون هناك رد آخر من الساعة التاسعة بتوقيت البهاء". وتوقيت البهاء هو مصطلح يشير إلى قائد السرايا بهاء أبو العطا.

وصرح "أبو مجاهد" بأن "المقاومة ستجعل من تل أبيب نسخة مكررة عن عسقلان وبسيف القدس ستقطع أوصال بقرتهم المقدسة".