غزة تدفع ثمن الاعتداءات الإسرائيلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة أمس الثلاثاء إلى 24 شخصا جراء التوتر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل لليوم الثاني على التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة في بيان أن من بين القتلى تسعة أطفال، وامرأة، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 100، عدد كبير منهم أطفال.

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي منازل وشققا سكنية وممتلكات مدنية والعديد من المواقع، في مختلف مدن ومخيمات قطاع غزة، وألحق دمارا وخرابا وحالة من الخوف بين صفوف الأطفال.

وأغلق الاحتلال معبر كرم أبو سالم، التجاري الوحيد في القطاع، ومعبر بيت حانون شمال القطاع، إضافة إلى إغلاق بحر القطاع أمام الصيادين حتى إشعار آخر.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس توجيه ضربة صاروخية كبيرة لمدينة عسقلان (جنوب إسرائيل) ردا على الاستهداف الإسرائيلي للمنازل.

وقالت كتائب القسام في بيان مقتضب «الرد مستمر... سنجعل عسقلان جحيما».

وتحدثت مصادر إسرائيلية عن إصابة سبعة أشخاص في عسقلان جراء إطلاق القذائف الصاروخية من غزة، بينهم 2 بحالة متوسطة.

ويأتي ذلك رغم إعلان مصدر فلسطيني في وقت سابق عن اتصالات متقدمة لاستعادة التهدئة بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل بعد يوم من التصعيد غير المسبوق منذ أشهر.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، «إن تفاهمات تم التوصل إليها برعاية مصر والأمم المتحدة للتهدئة في غزة على أن تدخل حيز التنفيذ حال التزام الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي».

وأوضح المصدر أن التفاهمات تنص على انسحاب الشرطة الإسرائيلية من المسجد الأقصى في شرق القدس وقد تم فعليا، واستعادة الهدوء في غزة بوقف الهجمات من الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وقالت مصادر فلسطينية «إن عناصر الشرطة الإسرائيلية انسحبت من المسجد الأقصى وسمحت بتوافد المصلين الفلسطينيين لأداء صلاة الفجر دون أي قيود».

وقالت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية في غزة في بيان «عهد الاستفراد الإسرائيلي بالقدس والأقصى قد ولى إلى غير رجعة».

واعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية في بيان أن القدس رسخت ميزان قوة جديد سياسيا وجماهيريا وميدانيا على المستوى الداخلي والخارجي وإرادة الشعب الفلسطيني تنتصر.

وتواصلت غارات إسرائيلية متقطعة على مواقع وأراض زراعية في قطاع غزة فيما أطلقت جماعات مسلحة قذائف صاروخية على بلدات ومواقع إسرائيلية محاذية للقطاع.

ضحايا غزة خلال فترة التوترات:

