شكرا لقرائتكم خبر فلسطين: العدوان الوحشي يتواصل على أهل القدس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحملت الخارجية في بيان، الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية كاملة عن عدوانها الوحشي المتواصل ضد أهل القدس ومقدساتهم ومنازلهم وضد أهل حي الشيخ جراح وفي قطاع غزة، كما حملت المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته وتقاعسه عن الضغط على دولة الاحتلال لوقف هذا العدوان والجرائم المرافقة له.
وأكدت أن إقدام دولة الاحتلال على ارتكاب المزيد من المجازر ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعد استخفافا بالمحكمة الجنائية الدولية وتحقيقاتها، مطالبة المحكمة بالإسراع في تحقيقاتها في جرائم الاحتلال المتواصلة ضد شعبنا الأعزل.
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