غارات إسرائيلية تصيب 10 فلسطينيين

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وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في غزة بأن طائرات الاحتلال استهدفت عددا من المواقع، والأراضي الزراعية، والمنشآت في مناطق عدة من القطاع، ومركبة مدنية، مما أدى إلى وقوع إصابات تم نقلها إلى عدد من المستشفيات.
مما يذكر أن حصيلة الشهداء ارتفعت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 26 شهيدا، وإصابة 126 بجروح، بينهم أطفال ونساء، عدا الدمار الواسع الذي طال منازل وممتلكات المواطنين.
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