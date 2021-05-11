كبير قضاة فلسطين: تحركوا لحماية إخوانكم

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وقال قاضي القضاة خلال كلمته في المؤتمر الافتراضي الذي نظمته رئاسة الشؤون الدينية لدعم مدينة القدس «إن مدينة القدس ليست فقط قطعة من الأرض الفلسطينية وإنما هي جزء من عقيدة المسلمين جميعا، وهي جزء من القرآن الكريم وجزء من الدين، فهي القبلة الأولى والمسجد الثاني والحرم الثالث وهي أرض الإسراء والمعراج وأرض الأنبياء عليهم السلام».
وأكد أن الحرب التي تشنها دولة الاحتلال على مدينة القدس لا تستهدف القدس وفلسطين فقط وإنما تستهدف كل الإسلام والمسلمين وكل العالم الإسلامي.
وأضاف «الاحتلال يستهدف الوجود الفلسطيني في كل مكان حتى يتم تنفيذ مخطط هدم المسجد الأقصى المبارك وتهويده»، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني سيستمر في الدفاع عن القدس ومقاومة المحتل ولا يمكن أن يتخلى عن مسؤولية حمايتها.
وطالب الهباش علماء المسلمين وقادة العالم الإسلامي بنصرة الشعب الفلسطيني ومقدساته وأن يقفوا وقفة لله وللتاريخ حتى يأتي أمر الله وتنقشع هذه الغمة وينتهي هذا الاحتلال الهمجي الذي لا يقيم وزنا للأخلاق أو للقوانين الدولية.
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