حقوقيون يطالبون بوقف التهجير القسري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدان خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الرد الإسرائيلي العدواني على الاحتجاجات في القدس الشرقية، مطالبين إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بالوقف الفوري لتهديداتها بطرد مئات العائلات الفلسطينية من منازلها المحمية بموجب القانون، وضبط النفس وإعادة إحلال الهدوء في القدس الشرقية واحترام حرية التظاهر السلمي والتجمع والتعبير. كما أدانوا مشاهد الشرطة الإسرائيلية وهي تداهم حشودا كبيرة من السكان الفلسطينيين والمصلين والتي تزيد الأوضاع والعنف والانقسامات الاجتماعية تأججا في القدس.



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