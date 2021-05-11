شكرا لقرائتكم خبر 18 ألف إصابة كورونا جديدة في إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس تسجيل 307 حالات وفاة و18133 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليونين و691 ألف حالة، وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعليل الطبي أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإيرانية ارتفع إلى 75568 .

وذكرت أن 5522 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز المليونين و144 ألف حالة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا).