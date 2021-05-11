طهران تفتح باب التسجيل لمرشحي الرئاسة

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وذكرت وكالة أنبا (إرنا) أن التسجيل سيظل متاحا حتى السبت القادم، ويتعين، وفقا لما أعلنه مجلس صيانة الدستور، على المرشحين التوجه إلى وزارة الداخلية وبحوزتهم الوثائق المطلوبة للترشح.
وسيدرس مجلس صيانة الدستور أهلية المرشحين لمدة خمسة أيام بعد انتهاء المهلة المتاحة للتسجيل. وستستمر الحملات الانتخابية من الجمعة 28 مايو وحتى الأربعاء 16 يونيو، على أن يكون هناك يومان من الصمت الانتخابي بعد ذلك.
ولا يحق للرئيس الإصلاحي حسن روحاني الترشح لهذه الانتخابات بعدما قضى ولايتين في المنصب.
ولا توجد مؤشرات واضحة بشأن هوية من هم المرشحون الأوفر حظا. ووفقا لمراقبين، فإن روحاني نفسه لم يكن الأوفر حظا في الانتخابات التي فاز من خلالها بولايته الأولى.
وإلى جانب الانتخابات الرئاسية، ستجرى انتخابات الدورة السادسة للمجالس البلدية في المدن والقرى والدورة التكميلية الثانية لمجلس خبراء القيادة والدورة التكميلية الأولى لمجلس الشورى.
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