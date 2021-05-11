13 زورقا إيرانيا تستفز سفنا أمريكية

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وذكر المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي خلال إفادة صحفية «أجرت مجموعة كبيرة من الزوارق السريعة التابعة للقوة البحرية لحرس الثورة مناورات غير آمنة وغير مهنية وفشلت في ممارسة الاحترام الواجب لسلامة القوات الأمريكية أثناء عملها على مقربة من سفن البحرية الأمريكية التي كانت تعبر مضيق هرمز».
وأضاف كيربي «إن زوارق القوة البحرية لحرس الثورة الإيراني اقتربت من تشكيل مؤلف من ست سفن تابعة للبحرية الأمريكية يرافق غواصة الصواريخ الموجهة (يو إس إس جورجيا) «بسرعة عالية»، مضيفا أنها وصلت لمسافة 135 م من التشكيل.
وقال كيربي «إن رد الولايات المتحدة كان مناسبا وفي إطار حقها في الدفاع عن النفس».
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