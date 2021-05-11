شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تصرح بالاستعمال الطارئ للقاح «سبوتنيك لايت» ذي الجرعة الواحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافقت البحرين، الثلاثاء، على الاستخدام الطارئ للقاح «سبوتنيك لايت» الروسي الجديد ذي الجرعة الواحدة ضد فيروس كورونا.

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية، (بنا)، فإن موافقة الهيئة البحرينية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على التطعيم باللقاح الذي ينتجه مركز جاماليا الروسي، جاءت استناداً إلى البيانات التي تقدمت بها الشركة، إذ باشرت الهيئة، عملية مراجعة وتقييم لملفات التسجيل من جوانب عدة، شملت تقييم بيانات فاعلية التطعيم وسلامته التي توضحها التجارب والدراسات السريرية، وكذلك التحقق من جودة التطعيم من خلال مراجعة البيانات العلمية التي تبيّن جودة التصنيع وثبات المنتج: وأشار البيان إلى أن الهيئة تابعت التحقق من مراحل التصنيع، والتزام المصنع بتطبيق أسس التصنيع الدوائي الجيد (GMP)، حسب المعايير الدولية في الصناعة الدوائية، والاشتراطات الصادرة عن الهيئة، مشدداً على أن الهيئة أخذت رأي لجنة البحوث السريرية، ولجنة التطعيمات بوزارة الصحة، للموافقة على التطعيم والسماح بالاستخدام الطارئ له.

وبحسب البيان، فإن التطعيم الجديد «سبوتنيك لايت» يستخدم الجرعة الأولى فقط من تطعيم «سبوتنيك في» المصرح سابقاً، وأثبتت الدراسة المقدمة للهيئة أنه يعطي فعالية عالية، وأثبت فعاليته ضد سلالات فيروس كورونا الجديدة، كما أوضح مركز «جاماليا» خلال الاختبارات المعملية.