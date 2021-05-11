شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: الضفة الغربية أرض محتلة والقدس من قضايا الحل النهائي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

أكدت الولايات المتحدة، في بيان، الثلاثاء، أن الضفة الغربية أراض محتلة، وأن القدس من قضايا الحل النهائي، مشددة على حق الفلسطينيين العيش بأمان، وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، داعية الطرفين إلى ضبط النفس والتزام الهدوء، على خلفية التصعيد الحالي، وتجدد القصف العنيف، بين إسرائيل وقطاع غزة، الذي راح ضحيته حتى الآن 26 فلسطينياً، وإسرائيليتين، في وقت تعهد رئيس الوزراء بينامين نتنياهو بتكثيف الهجمات ضد حركة «حماس»، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس، بـ«الوقف» الفوري للتصعيد الحالي.

ودعت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى تجنب سقوط ضحايا مدنيين خلال التصعيد العسكري الحالي. وقالت: «نحن على تواصل مع القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية للتهدئة».

ويأتي ذلك، بعدما أكد الجيش الإسرائيلي إطلاق 480 صاروخاً من القطاع على إسرائيل منذ الأمس، معلناً تصدي نظام القبة الحديدية الدفاعي لأكثر من 90% منها.

ونفذت إسرائيل غارات مكثفة ظهر الثلاثاء على قطاع غزة. وكانت دفعات من الصواريخ أطلقت منذ الصباح في اتجاه إسرائيل.

وسمع دوي انفجار ضخم هز مدينة عسقلان الثلاثاء. وشوهد الناس يركضون في اتجاه الملاجئ مع انطلاق صافرات الإنذار بلا توقف.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن ما لا يقل عن 40 صاروخاً أطلق خلال دقائق باتجاه أشدود وعسقلان والمناطق المحيطة بقطاع غزة. كما أعلن التلفزيون الرسمي، عن إصابة مبنى بصاروخ في ضاحية حولون في تل أبيب، مؤكداً أن عشرة أشخاص أصيبوا بجروح جراء الصواريخ.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن أنه قصف 130 «هدفاً عسكرياً» في غزة، مشيراً إلى مقتل 15 عنصراً من حركتي «حماس» و«الجهاد». كما دمرت غارة مبنى سكنياً من 12 طابقاً في قطاع غزة.

من جهتها، أبدت الأمم المتحدة، الثلاثاء، «قلقاً كبيراً» حيال تصاعد أعمال العنف الحالي. وأفاد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل الصحفيين في جنيف:«ندين كافة أشكال العنف، وكافة أشكال التحريض على العنف والانقسامات القومية والاستفزازات». وأضاف: «لا يجب استخدام القوة ضد من يمارسون حقوقهم سلمياً».

من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، الثلاثاء، في بيان أن التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين يجب أن يتوقف فوراً، معرباً عن قلق كبير للتطورات الحالية.

وأضاف: «يجب أن تبدي القوى الأمنية الإسرائيلية أقصى درجات ضبط النفس وضبط اللجوء إلى القوة»، لافتاً إلى أن «إطلاق الصواريخ والقذائف بشكل عشوائي على مناطق إسرائيلية مأهولة غير مقبول».

وأكد جوتيريس أن المنظمة الدولية تعمل مع كل الأطراف المعنية لـ«نزع فتيل التفجير على وجه السرعة».

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، الثلاثاء، أن بلاده أجرت اتصالات مع إسرائيل خلال الأيام الماضية من أجل التهدئة في القدس الشرقية المحتلة، لكنها «لم تجد الصدى اللازم».

وتشهد القدس الشرقية منذ أكثر من أسبوعين مواجهات بدأت مع احتجاجات فلسطينيين على قرار قضائي بإخلاء أربعة منازل تسكنها عائلات فلسطينية في حي الشيخ جراح لصالح مستوطنين، ما تسبب في اندلاع اشتباكات ضخمة هي الأعنف منذ 2017.