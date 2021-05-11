شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير مبنى من 12 طابقاً بغارة إسرائيلية على قطاع غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غزة - وكالات

أفاد مراسلو وكالة «فرانس برس»، الثلاثاء، بأن مبنى من 12 طابقاً يضم مكاتب لمسؤولين في حركة «حماس» دمر بالكامل في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة.

وبحسب مراسلي فرانس برس انهار المبنى الواقع قبالة البحر بالكامل.

وكثفت إسرائيل ضرباتها ضد أهداف تابعة لحركة «حماس» التي واصلت وفصائل مسلحة أخرى إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وأكدت الولايات المتحدة، في بيان، الثلاثاء، أن الضفة الغربية أراض محتلة، وأن القدس من قضايا الحل النهائي، مشددة على حق الفلسطينيين العيش بأمان، وحق إسرائيل الدفاع عن نفسها، داعية الطرفين إلى ضبط النفس والتزام الهدوء، على خلفية التصعيد الحالي، وتجدد القصف العنيف، بين إسرائيل وقطاع غزة، الذي راح ضحيته حتى الآن 26 فلسطينياً، وإسرائيليتين، في وقت تعهد رئيس الوزراء بينامين نتنياهو بتكثيف الهجمات ضد حركة «حماس»، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بـ«الوقف» الفوري للتصعيد الحالي.

ودعت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني لتجنب سقوط ضحايا مدنيين خلال التصعيد العسكري الحالي. وقالت: «نحن على تواصل مع القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية للتهدئة».

ويأتي ذلك بعدما أكد الجيش الإسرائيلي إطلاق 480 صاروخاً من القطاع على إسرائيل منذ الأمس، معلنة تصدي نظام القبة الحديدية الدفاعي لأكثر من 90% منها.